В Подмосковье развернут свыше 18 тысяч инфекционных коек и увеличат количество тестирований на новый коронавирус, заявил губернатор области Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 1 мая.

По словам Воробьева, в настоящий момент ежесуточно в регионе делается более семи тысяч тестирований.

Губернатор также анонсировал открытие так называемых легких стационаров. «Необходимо позаботиться об уже выздоравливающих пациентах, но которых пока нельзя оставить без наблюдения врачей», — сказал он.

Воробьев также подчеркнул, что все медицинские работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. На майские праздники в Подмосковье будет усилена работа служб ЖКХ, МЧС, здравоохранения и правоохранительных органов.

30 апреля Андрей Воробьев анонсировал введение обязательного ношения масок при выходе из дома. По его словам, эта мера необходима, чтобы динамика прироста заражений стала отрицательной.

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