Воробьев поразмышлял о влиянии эпидемии коронавирса на людей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как введенные на фоне распространения коронавируса ограничительные меры подвигли людей о многом задуматься. Соответствующий пост он опубликован в Instagram-канале.
«Эта борьба изменила нас. Заставила о многом задуматься, от многого отказаться. Научила принимать трудные решения и показала, чего может стоить один безответственный поступок», — написал Воробьев.
Он отметил, что эпидемия напомнила всем о ценности человека.
Губернатор также поблагодарил медиков, которые, по его словам, ежедневно героически сражаются с инфекцией. Он подчеркнул, что в это трудное время увеличилось количество добрых поступков.
«Фермеры поставляют в больницы продукты. Волонтеры развозят врачам комплексные обеды. Таксисты бесплатно отвозят медиков на работу и домой после смены. Такая помощь, внимание и забота сегодня очень важны», — заключил Воробьев.
Ранее губернатор продлил действие режима самоизоляции в регионе до начала мая. Также в регионе действует пропускная система: передвигаться на любом виде транспорта можно только после получения специального цифрового кода.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения