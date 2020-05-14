Воробьев оценил готовность подмосковного предприятия к возобновлению работы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность к возобновлению работы с учетом новых санитарных требований завода по производству напольных покрытий «Таркетт Соммер» в Мытищах. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 14 мая.

Воробьев отметил, работа промышленных и строительных предприятий в регионе может возобновиться с 18 мая. Это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, пояснил он.

«В Мытищах мы проверили современное, эффективное, с очень высокой производительностью предприятие. Сделан упор на безопасность в условиях пандемии, все готово для работы персонала», — сказал Воробьев.

По поручению губернатора на каждом предприятии должен быть ответственный, который следит за соблюдением требований безопасности. Специальный контролеры должны измерять у персонала температуру. На предприятиях с численностью более 100 человек сотрудников будут тестировать на коронавирус. Кроме того, предприятия обязаны иметь запас моющих и дезинфицирующих средств, масок и салфеток.

«Мы будем следить, чтобы все сотрудники соблюдали дистанцию 1,5-2 м, носили перчатки, маски», — сказал контроллер Алибек Канапин.

На предприятии трудоустроены более 200 человек.