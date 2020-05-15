Воробьев отметил добросовестное соблюдение санитарных норм на заводах региона

Руководители подмосковных предприятий добросовестно подготовились к началу работы 18 мая, обеспечив соблюдение новых санитарных норм, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе совещания с представителями бизнеса. Об этом сообщается в пресс-релизе областного правительства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Руководители компаний должны предусмотреть необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Мы посмотрели ряд предприятий и видим, что абсолютное большинство отнеслось к новым требованиям добросовестно, — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что с понедельника в Подмосковье готовы возобновить работу более двух тысяч промышленных предприятий и более 600 строительных площадок. По его словам, если коэффициент заболеваемости будет снижаться, ограничения отменят и в других отраслях.

Накануне Воробьев лично проверил готовность к возобновлению работы с учетом новых санитарных требований завода по производству напольных покрытий «Таркетт Соммер» в Мытищах.

В сообщении уточняется, что системообразующие предприятия могут воспользоваться льготным кредитом под шесть процентов годовых, а субъекты малого и среднего бизнеса получить субсидию на выплату заработной платы сотрудникам.

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