Главный банкир США передумал и отказался бояться кризиса

Главный банкир США, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл передумал и отказался бояться экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в эфире программы 60 minutes («60 минут») на канале CBS.

Пауэлл подтвердил, что экономика США действительно пострадает от глобального кризиса и сократится примерно на 30 процентов, однако спад будет не таким долгим, как заявляют многие, и после него страна окажется в «еще лучшем месте», нежели была до пандемии.

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Также Пауэлл заявил, что не видит сходства нынешней ситуации с Великой депрессией, начавшейся в США в 1929 году. Уже во второй половине года, по его словам, может начаться рост.

К тому же, в отличие от событий 90-летней давности, ФРС и правительство США принимают активные меры по поддержке экономики. В частности, регулятор выкупает с рынка облигации, включая рискованные бумаги ненадежных эмитентов, и тем самым вливает ликвидность в банковский сектор. Помимо этого, ФРС создала специальную структуру для прямого кредитования пострадавших предприятий и населения.

По словам Пауэлла, спад будет очень резким, но коротким, и именно поэтому его нельзя сравнивать с Великой депрессией.

Ранее глава ФРС называл угрожающий экономике США кризис сильнейшим в истории и не имеющим прецедентов.

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