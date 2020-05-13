Перед США замаячила угроза застоя

На фоне глобального кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и обрушением цен на нефть, перед экономикой США замаячила угроза застоя. О том, что страну ждет длительный период слабого роста предупредил глава ФРС Джером Пауэлл, его слова приводит Reuters.

По его мнению, шок, который испытала экономика от COVID-19, стал сильнейшим в истории и призвал увеличить бюджетные стимулы для нормализации обстановки. «Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны», — констатировал он.

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Иного мнения относительно положения дел в экономике придерживается президент США Дональд Трамп. Он считает, что страна, наоборот, вступает в фазу перехода к величию после спада. Трамп надеется на скачок спроса в следующем году и обещает, что 2021-1 будет для экономики грандиозным.

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