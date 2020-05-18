Сроки реализации нацпроекта перенесут из-за коронавируса

Сроки реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в России могут перенести из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, данный вопрос обсуждался на заседании правительственной комиссии 15 мая. Как отметили специалисты Аналитического центра (АЦ) при кабмине, сроки исполнения программ, предусматривающих развитие сетей связи 5G, создание государственной единой облачной платформы, типового автоматизированного рабочего места госслужащего и венчурного фонда поддержки образовательных проектов, уже нарушены.

Так, в рамках федеральной программы «Информационная безопасность» не было выполнено 13 из запланированных мероприятий. Ожидается, что часть из них в итоге будет полностью исключена из нацпроекта, а выделенные на них средства — около 1,6 миллиарда рублей — направят на другие задачи.

Кроме того, так и не были реализованы 11 мероприятий по программе «Информационная инфраструктура», десять мероприятий по программе «Кадры для цифровой экономики» и девять по программе «Нормативное регулирование». При этом, как пояснил источник «Коммерсанта», подобные отсрочки обусловлены в первую очередь распространением коронавируса.

В то же время руководитель АЦ Константин Калинин заявил изданию, что в целом реализация нацпроекта оценивается как удовлетворительная. По его словам, к 1 июля исполнители должны наверстать сроки по ряду невыполненных ранее задач —соответствующие поручения уже выданы.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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