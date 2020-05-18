Депутат Госдумы и телеведущая рассказала об острой боли при лечении COVID-19

Депутат Госдумы, соавтор проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия и телеведущая Оксана Пушкина рассказала об острой боли от уколов противотромбозного препарата в живот при лечении COVID-19. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным», — так Пушкина описала лечение противотромбозным препаратом. Она подчеркнула, что образование тромбозов считается еще одним осложнением при коронавирусе, который, в свою очередь, может оказывать влияние на дыхательные функции организма и обоняние.

Ранее Пушкина рассказывала, что болезнь она переносит бессимптомно. «По КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею», — написала она.

О заражении Пушкиной коронавирусом стало известно 13 мая. В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал, что коронавирусом заразились пять депутатов. 25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ). 6 мая сообщалось, что в Твери в больницу с коронавирусом попала Светлана Максимова («Единая Россия»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!