Соавтор закона о домашнем насилии Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Госдумы и соавтор проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

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По ее словам, болезнь она переносит бессимптомно. «По КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею», — написала она.

Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал, что коронавирусом заразились пять депутатов. 25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ). 6 мая сообщалось, что в Твери в больницу с коронавирусом попала Светлана Максимова («Единая Россия»). Имена еще двух заразившихся Володин не назвал.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал о положительном результате теста на коронавирус. Он и его супруга Татьяна Навка были госпитализированы. Ранее коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Глава российского правительства уже идет на поправку.

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