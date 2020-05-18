В Московской области задержали серийного убийцу, причастного к смерти троих человек. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, фигурантом дела стал 25-летний уроженец Кургана, имеющий судимость за кражи. Он отправился на заработки в Германию на попутных машинах. По пути в заброшенном кафе на обочине Минского шоссе подозреваемый не поделил место для ночлега с двумя бродягами и забил их до смерти, а тела сбросил в колодец.

Весной курганец возвращался из Европы домой, проезжая через Воскресенский район Московской области. Там он познакомился с 52-летней женщиной, которую задушил в лесу из-за того, что она унизила его мужское достоинство. На месте преступления мужчина оставил отпечатки пальцев, по которым его нашли.

Проверяются показания обвиняемого, сообщила официальный представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий. По ее словам, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы для установления личности потерпевших и причины смерти.

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