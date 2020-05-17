Убийство москвички попытались скрыть поджогом

В ходе тушения горящей квартиры на западе Москвы обнаружили тело убитого человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, речь идет о квартире в многоэтажном доме по адресу улица Заречная дом 7. Уточняется, что убита пожилая женщина, а пожар возник в результате поджога, сделанного для сокрытия следов преступления.

11 мая сообщалось, что в квартире дома на Новопетровской улице в Москве обнаружены тела 90-летней женщины и ее 53-летнего сына-инвалида.

19 апреля в квартире дома на Кутузовском проспекте в Москве были обнаружены трупы двух молодых людей. Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.

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