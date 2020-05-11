В столичной квартире нашли тела пенсионерки и ее сына-инвалида

В квартире дома на Новопетровской улице в Москве обнаружены тела 90-летней женщины и ее 53-летнего сыны-инвалида. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ориентировочно, тела умерших находились внутри квартиры несколько недель. Их обнаружили благодаря соседке. По предварительной версии, сын умер первым, затем скончалась мать. Предполагается, что пожилая женщина ослабла и не могла ухаживать за родственником. Подробности смерти жителей квартиры выясняются.

19 апреля сообщалось, что в квартире дома на Кутузовском проспекте в Москве были обнаружены трупы двух молодых людей. Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.

5 апреля в одной из квартир на востоке Москвы были обнаружены мумифицированные тела двух женщин.

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