Россия
 
Последние новости
Стало известно об отсутствии документов у сгоревшего в Подмосковье хосписа
Американцы начали подавать иски против Китая из-за коронавируса
Стало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе
Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Россиян предупредили о резком похолодании
Иранские военные по ошибке обстреляли свой же корабль и убили весь его экипаж
Фармацевтический гигант выпустит до миллиарда доз вакцины от коронавируса
Количество погибших при пожаре в хосписе возросло до десяти
В российском регионе отменят пропуска для выхода из дома
Новости партнеров

В столичной квартире нашли тела пенсионерки и ее сына-инвалида

Перейти в «Мою Ленту»

В квартире дома на Новопетровской улице в Москве обнаружены тела 90-летней женщины и ее 53-летнего сыны-инвалида. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ориентировочно, тела умерших находились внутри квартиры несколько недель. Их обнаружили благодаря соседке. По предварительной версии, сын умер первым, затем скончалась мать. Предполагается, что пожилая женщина ослабла и не могла ухаживать за родственником. Подробности смерти жителей квартиры выясняются.

19 апреля сообщалось, что в квартире дома на Кутузовском проспекте в Москве были обнаружены трупы двух молодых людей. Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.

5 апреля в одной из квартир на востоке Москвы были обнаружены мумифицированные тела двух женщин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Тела 90-летней москвички и сына-инвалида нашли в квартире
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
Россиянин три месяца жил с мертвой женой
Другие материалы рубрики
Россия00:01 8 мая

«Победила в войне не советская власть»

Сталин отменил праздник 9 Мая спустя три года после Победы. Чего и кого он боялся?
03:46Сегодня

Стало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе

02:35Сегодня

Россиян предупредили о резком похолодании

01:47Сегодня

Стало известно об отсутствии документов у сгоревшего в Подмосковье хосписа

Россия00:06 7 мая

«Не думала оказаться запертой в квартире с двухлеткой и мужем»

Тысячи беременных россиянок застряли в изоляции из-за коронавируса. Как они переживают карантин?
01:39Сегодня

Количество погибших при пожаре в хосписе возросло до десяти

01:26Сегодня

Девять человек погибли в пожаре в подмосковном хосписе

01:21Сегодня

Опубликовано видео с места пожара в подмосковном хосписе

Россия14:09 6 мая

«Пугают, чтобы потом вакцинировать всех и установить чипы!»

Российские знаменитости отрицают коронавирус. Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
01:02Сегодня

Число погибших в сгоревшем российском хосписе выросло

00:53Сегодня

Два человека погибли в результате пожара в российском хосписе

00:47Сегодня

В российском городе загорелся хоспис

Россия
«Победила в войне не советская власть»
Сталин отменил праздник 9 Мая спустя три года после Победы. Чего и кого он боялся?
Собянин ввел обязательное ношение масок
Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве
«Не думала оказаться запертой в квартире с двухлеткой и мужем»
Тысячи беременных россиянок застряли в изоляции из-за коронавируса. Как они переживают карантин?
«Пугают, чтобы потом вакцинировать всех и установить чипы!»
Российские знаменитости отрицают коронавирус. Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
Все материалы
Мир
ВОЗ засомневалась в уханьском источнике коронавируса
Жара против заразы
Коронавирус пришел в африканские страны. Это может привести к катастрофе
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах
«Сначала говорили, что все это ерунда»
Пустые улицы, очереди в банк и трейлеры с трупами. Как Нью-Йорк переживает эпидемию коронавируса
Тотальный карантин
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
«Они пытаются поставить женщину на место»
Почему успешные женщины чаще подвергаются домогательствам и как с этим борются в России и на Западе
Все материалы
Бывший СССР
На Украине против пенсионера открыли дело за листовки с символикой СССР
Перетерпели
Огромные штрафы, войска на улицах и полицейские рейды. Как в Прибалтике борются с коронавирусом
Тимошенко отказалась раскрывать подробности получения миллионов долларов из США
«Это популярный у молодежи продукт»
Армяне против легализации марихуаны, но с удовольствием употребляют ее. Почему это устраивает власть
Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии
«Они приехали убивать, жечь, калечить»
Коктейли Молотова и град камней — очевидцы воспоминают трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
Прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой
Все материалы
Экономика
Нефтяной отрасли предсказали поражение в борьбе за энергетический рынок
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Россия вступила в эпоху отрицательного роста
Россияне стали меньше работать из-за коронавируса
Спасительная колея
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Все материалы
Силовые структуры
Переодетые врачами грабители отняли у российского бизнесмена миллионы рублей
Анатолий Быков«Он в крови по колено, если не выше»
Российский политик и бизнесмен в 90-е был авторитетом Толей-Быком. Его обвиняют в двойном убийстве
Раскрыта связь между смертью миллиардера Босова и задержанием бизнесмена Быкова
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения
Анатолий БыковРоссийский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
Его подозревают в убийстве партнеров по бизнесу
Российского банкира арестовали по делу о выводе из страны 500 миллиардов рублей
Все материалы
Наука и техника
Предсказано наступление климатической катастрофы в США
Фрагмент картины Фра Анджелико «Страшный суд» Разрушитель городов
Как невежество и предрассудки помогли чуме убить миллионы людей
Раскрыто место существования внеземных форм жизни
Конец настал
Как выглядят реальные последствия наступающей климатической катастрофы
Российские ученые разработали сдерживающие коронавирус нанонити для масок
«Мурло капитализма»
Как «Роскосмос» уничтожает «Союз» в угоду «Ангаре»
Предсказано наступление катастрофической жары
Все материалы
Спорт
Еще один фигурист ушел от Тутберидзе к Плющенко
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Появились подробности убийства пятилетнего сына турецким футболистом
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Гэтжи высказался о бое с Нурмагомедовым и захотел противостояния США — Дагестан
Будут бить
Большой спорт возвращается. UFC проведет крупнейший турнир в истории в разгар пандемии коронавируса
Фергюсон попал в больницу после первого за восемь лет поражения
Все материалы
Культура
Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
«Невероятная трагедия для каждого патриота»
Промывка мозгов и теория заговора. Чем объясняли распад СССР
Кара Делевинь рассталась с актрисой из «Милых обманщиц»
Часов не наблюдают
Шакал, Кубрик, холокост: 20 очень длинных и очень хороших фильмов для карантина
Россиянам на изоляции покажут последствия войны и концерт лидера «Наутилуса»
Kate NVЭти деньги в огне
Мир без капитала, кошмар шахтера и домашнее насилие по-русски: главная музыка месяца
В России выпустят мультфильмы по дневникам детей войны
Все материалы
Интернет и СМИ
Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом расстройстве ее сына
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
Пиратские хроники
 
Германия обвинила российских хакеров во взломе электронной почты Меркель
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Россиянам предложили способы широко отпраздновать День Победы
Все материалы
Ценности
Россиянка прославилась в сети огромными бровями и удивила фанатов фото без них
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
Бреющий брови на камеру Тимати напомнил фанатам о судьбе Джигана
«Немец побежден, а грипп — все еще нет»
Как выглядели люди по всему миру во времена самых страшных пандемий до коронавируса
Девушку раскритиковали за желание выйти замуж в слишком вульгарном платье
Русская золушка
Как советская модель покорила весь мир и вышла замуж за миллионера
Телеведущую пристыдили за слишком глубокое декольте в эфире семейного шоу
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Родинка на лице мужчины превратилась в 40-килограммовую опухоль
Женщина сбросила 33 килограмма за семь месяцев и раскрыла секрет похудения
«На работе меня зовут агентом КГБ»
История челябинского программиста, перебравшегося в Австралию
Шестилетний мальчик спас жизнь беременной матери
Предположительно — Мейми СтюартСкелет в шкафу
Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Все материалы
Новый Citroen C4 удивит эффектной оптикой в виде шевронов
Зачем производят новые старые шины?
И на каких странных колёсах ездили в былые времена
Экс-чемпион Формулы-1 стал героем рекламного ролика Alfa Romeo
Машины на войне
Колёса фронта: автомобильная техника Второй мировой
Новый Mitsubishi Outlander будет технически унифицирован с Nissan X-Trail
Обновленный Jaguar F-Type
Тест-драйв спорткара, который продолжает сопротивление
Пирс Броснан вынудил Aston Martin подарить ему автомобиль
Все материалы
Дом
В Сан-Франциско бездомных посадили на карантин в отели с алкоголем и наркотиками
Петербуржцы заинтересовались заброшенными домами
Пансионат «Дружба»Небесный ракурс
Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье во время самоизоляции
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Российский регион создаст пять виртуальных концертных залов
Переименованное ведомство российского региона займется цифровой экономикой
Российских ученых обязали вернуть гранты за не проведенные экспедиции
Названы самые востребованные специалисты в России в условиях пандемии
Все материалы