Власти оправдались из-за мусорных мешков на ногах российской медсестры

В министерстве здравоохранения Новосибирской области высказалась о фотографии, на которой медсестра из городской больницы №12 стоит не в бахилах, а в закрепленных скотчем мусорных мешках на ногах. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает НТВ.

В ведомстве заявили, что в больнице есть нужное количество средств индивидуальной защиты. Кроме того, фотографию из социальных сетей объявили фейком. «По состоянию на 18 мая, в больнице в наличии имеются 1200 костюмов инфекциониста. Весь медперсонал работает с пациентами в одноразовых костюмах, в комплект которого входят в том числе и бахилы из нетканого материала единого размера», — оправдались власти.

Уточняется также, что в Минздрав не поступало жалоб из данной больницы на обеспечение средствами индивидуальной защиты. В ведомстве пояснили, что некоторым сотрудникам так легче работать — поверх бахил они наматывают пакеты и заклеивают их скотчем. «В настоящий момент администрация больницы №12 закупает высокие одноразовые непромокаемые бахилы с удобной фиксацией для использования вместе с костюмами инфекциониста», — добавили в министерстве.

Отмечается, что несколько дней назад пациентка новосибирской больницы №12 выложила снимок с медсестрой с мусорными мешками на ногах. Девушка также пожаловалась, что весь персонал обязан повторно использовать одноразовые защитные костюмы, а бахил и вовсе им хватает — сотрудникам медучреждения пришлось приклеивать скотчем полиэтиленовые пакеты.

По последним данным, в Новосибирской области выявлены с начала эпидемии 1652 случая заражения коронавирусом, 666 человек из которых вылечились и 20 — умерли от осложнений. Общее число инфицированных в России превысило 290 тысяч.