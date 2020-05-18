В российском регионе снова запретили жителям гулять

Правительство Саратовской области спустя шесть дней отменило разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки не более двух человек. Об этом сообщил вице-губернатор — председатель правительства российского региона Александр Стрелюхин, передает РИА Новости.

«Имеется тенденция увеличения прироста заболеваемости COVID-19», — заявил он. Стрелюхин отметил, что ранее в рамках предписания главного государственного санитарного врача области власти разрешили занятия физкультурой и спортом на улице и прогулки.

12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции жителям Саратовской области снова разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также а также совместные прогулки не более чем вдвоем.

За последние сутки в Саратовской области зарегистрировали более сотни (117) новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области подтвержден 1871 случай заражения, скончались 39 пациентов с COVID-19, выздоровели 463.

11 мая в ходе обращения к нации президент Владимир Путин заявил, что дополнительные полномочия губернаторов в связи с коронавирусом продлеваются. То есть главы регионов самостоятельно принимают решение о смягчении или ужесточении ограничений в зависимости от ситуации. Глава государства подчеркнул, что смягчение мер должно проходить при соблюдении мер безопасности, чтобы не было роста числа заражений.

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