В отделе полиции умер 18-летний россиянин

В Тюмени скончался 18-летний житель в отделе полиции № 4. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области.

16 мая молодой человек сбежал из больницы, куда попал с наркотическим отравлением. Полицейские его нашли и доставили в отдел внутренних дел для составления материала об административном правонарушении по статье 6.9 КоАП РФ за употребление наркотиков. Через некоторое время задержанный почувствовал себя плохо. Была вызвана скорая помощь, врачи провели ему комплекс реанимационных мероприятий, но, несмотря на усилия медиков, молодой человек скончался.

По данному факту проводится проверка. Источник издания уточнил, что погибший ранее был судим за кражу и незаконное хранение наркотиков. Он также страдал наркозависимостью.

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