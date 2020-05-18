Украинские власти пригласили оппозицию на переговоры по Донбассу

Украинские власти пригласили депутатов из оппозиционных фракций Верховной Рады на заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил первый замглавы делегации в ТХГ, вице-премьер Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».
«Сложнее ситуации нет, когда внутри страны не доверяют своим переговорщикам», — сказал Резников. При этом, по его словам, речь не идет об объективных претензиях. «Та сторона этим пользуется и говорит: "А, так у них там бардак внутри, эти переговорщики не имеют общественной легитимности"», — отметил вице-премьер.
Резников рассказал, что при формировании обновленного состава делегации Украины в ТКГ ее руководство получило право привлекать к рабочие группы ТКГ депутатов Верховной Рады и экспертов.
«И у нас обсуждалось, что мы будем привлекать депутатов всех фракций. И я приглашаю публично представителей той же фракции "Голос", которая активно высказывается по поводу минского процесса», — заявил он.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак, заявил, что Киев планирует пригласить на следующее заседание ТКГ выходцев из Луганской и Донецкой областей, в том числе беженцев, перебравшихся на подконтрольную правительству территорию.