В Подмосковье объявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Московской области. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, максимальное число госпитализаций и выписок было на прошлой неделе. «Сейчас мы аккуратно говорим, что ситуация стабилизировалась», — сказал он, отметив, что в Москве это произошло немного раньше.

Также губернатор выразил надежду на спад роста числа заражений коронавирусной инфекцией на этой неделе.

Ранее Воробьев объявил о частичном выходе Подмосковья из режима ограничений. С 18 мая в области начнут работать промышленные предприятия, а также возобновится бюджетное, жилое и коммерческое строительство и работы на объектах ЖКХ. Однако глава Московской области указал, что положение дел в области «по-прежнему непростое».

Московская область находится на втором месте по распространению коронавируса. По последним данным, там зафиксировано свыше 28 тысяч случаев заражения. Скончались 268 человек, выздоровел — 3361.

Всего в России выявлено 290 678 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

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