Вспышка коронавируса произошла среди медиков скорой помощи в российском городе

На подстанции скорой помощи в Екатеринбурге произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заразились семь медработников, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Все инфицированные медики изолированы, контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением.

Факты заражения были выявлены в ходе регулярных плановых тестирований медработников. Остальные 110 сотрудников подстанции N3 продолжают работать в штатном режиме.

Ранее вспышку вируса среди медиков зарегистрировали в Ульяновской области. Там за неделю он был обнаружен у 47 работников медучреждений. Несколько местных больниц находятся на обсервации.

По информации министерства здравоохранения Подмосковья, в этом регионе за время эпидемии были инфицированы почти две тысячи медиков, 16 из них умерли.

По подсчетам российских врачей, за время пандемии в России скончались 222 зараженных коронавирусом докторов, медсестер и санитарок.

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