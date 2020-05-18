Иностранцам разрешили забрать с Украины младенцев от суррогатных матерей

Министерство иностранных дел Украины разрешило иностранным родителям забрать детей, рожденных суррогатными матерями и застрявших в стране из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщают «Українські Новини» со ссылкой на официальный ответ из внешнеполитического ведомства.

Согласно распоряжению правительства от 14 марта, иностранцы могут въезжать на Украину по согласованию с МИД. Для этого иностранное посольство должно направить соответствующий запрос. «Это касается в том числе приезда иностранных граждан для решения вопросов, связанных с возвращением своих детей в страну постоянного проживания», — сообщили в министерстве.

Родители также могут подать запрос в офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. «Упомянутые выше механизмы предоставляют возможности для въезда на территорию Украины указанной категории иностранных граждан», — заявил МИД.

При этом пребывание иностранных граждан должно происходить с соблюдением правил, установленных постановлением правительства о предотвращении распространения коронавируса.

Ранее в мае стало известно, что полсотни младенцев, рожденных суррогатными матерями, застряли в отеле из-за карантина.

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