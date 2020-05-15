Украину окрестили международным онлайн-магазином младенцев

Детский омбудсмен Украины Николай Кулеба, комментируя скандал вокруг предназначенных для иностранцев 46 младенцев от суррогатных матерей, которые застряли из-за карантина в киевском отеле «Венеция», рассказал о нарушении прав детей. Его слова приводит Liga.net.

«Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами», — окрестил он страну и добавил, что реальное количество детей, которых таким образом поставляет Украина, неизвестно. Омбудсмен выступил категорически против коммерческого суррогатного материнства. По его мнению, эта процедура «объективизирует ребенка и позиционирует его как товар».

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Кулеба подчеркнул, что каждый ребенок имеет право на семью, которое в сложившейся ситуации не защищено: «Дети, которые сегодня находятся в отеле фактически имеют биологических матерей, находящихся на Украине. Но при организации процесса суррогатного материнства они пока остались без родителей. Как генетических, так и биологических».

При этом он сослался на заявление представителей одной из палат парламента Германии 1991 года, в котором говорилось, что суррогатное материнство противоречит правам ребенка, поскольку «не принимаются во внимание связи между ребенком и матерью, которая его вынашивает».

14 мая сообщалось, что историей о содержании в отеле полусотни младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за введенного для борьбы с коронавирусом карантина, заинтересовалась прокуратура. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала правоохранителей и правительство обратить внимание на фактическую продажу младенцев за границу.

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