МВД получит три миллиарда рублей на антисептик и маски от коронавируса

Правительство распорядилось выделить МВД почти три миллиарда рублей на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.

Средства в размере 2,9 миллиарда будут получены из резервного фонда. На них планируется закупить антисептики и средства индивидуальной защиты, коими являются медицинские маски и перчатки, которыми снабдят сотрудников органов внутренних дел.

В распоряжении указано, что МВД должно проконтролировать целевое расходование выделенных средств и предоставить соответствующий доклад правительству.

1 мая сообщалось, что сотрудникам второго оперативного полка ГУ МВД по Москве запретили приходить на работу без средств индивидуальной защиты. Теперь полицейским, которые отказываются носить маски и перчатки, будут выписывать штраф. Также сотрудникам полиции запретили передвигаться в переполненных служебных автобусах и заходить без средств защиты на КПП. За соблюдением правил будет следить специальная созданная «группа фиксации».

Повышенные меры предосторожности связаны со вспышкой коронавируса среди бойцов, которые сопровождали машины скорой помощи на выездах к зараженным. В начале эпидемии полицейским не выдавали средств защиты, из-за чего заболевание быстро распространилось среди личного состава.

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