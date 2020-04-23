Отдел полиции в российском городе закрыли на карантин из-за коронавируса

Отдел полиции «Южный» в городе Миасс Челябинской области закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Все сотрудники подразделения находятся на режиме изоляции, чтобы не допустить распространения опасной инфекции. Их наблюдают специалисты медико-санитарной части МВД. В здании отдела полиции проведена дезинфекция помещений. Содействие в охране общественного порядка оказывают полицейские ближайших территориальных органов внутренних дел и Главного управления МВД России по Челябинской области.

Карантин был введен в связи с заражением двух сотрудников отдела «Южный», один из которых участковый, сообщает Znak.com. Издание напоминает, что ранее на изоляцию в полном составе уходила прокуратура Металлургического района Челябинска из-за одной заразившейся сотрудницы. Через две недели ведомство вернулось к работе.

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