В России зафиксировали рекордный спрос на наличность

Начиная с середины марта в России фиксировали резкий рост спроса на наличность, при этом в последние четыре недели он достиг рекордных показателей. За рабочий день в среднем с банковских счетов снимают по 10-50 миллиардов рублей, свидетельствует статистика Центробанка.

Так, 15 мая (последняя доступная статистика), объем вырос на 40,7 миллиарда рублей, а 14 мая — на 52,3 миллиарда рублей. В общей сложности в мае в оборот выпущены 217,8 миллиарда рублей, а с начала марта — 1,43 триллиона, что стало абсолютным рекордом.

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Традиционно спрос на наличность повышается в декабре и январе, когда граждане тратят премии и другие выплаты в работе, в остальное время он относительно стабилен.

В регуляторе не могут объяснить причину такой тенденции. Версия спроса на наличность со стороны населения, которую приводили в марте, не подтверждается ростом рублевых счетов по итогам месяца. Более того, в самом регуляторе не смогли спрогнозировать такую динамику.

В конце апреля замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко, ориентируясь на показатели нескольких дней, заявил, что спрос на наличные пришел в норму. Его пришлось опровергать через неделю главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, подтвердившей, что спрос продолжил расти серьезными темпами.

Одним из возможных объяснений является желание банков наполнить кассы, чтобы быть готовым к повышенному спросу и не допустить паники, если в какое-то время банкоматы останутся без наличных. Другим объяснением может стать повышенный объем взятых бизнесом кредитов, которые переводятся в наличность, но подтвердить это может лишь детальная статистика, доступная только за март.

Ранее стало известно, что в 2019 году убыток Центробанка России достиг 182,5 миллиарда рублей, а по итогам трех лет сумма превысила триллион рублей. В последний раз регулятор получал прибыль в 2016-м.

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