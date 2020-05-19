В Китае оценили боеспособность российского Су-34

Российский истребитель Су-34 имеет высокую боеспособность. Специалисты оценили маневренность самолета, его высокую скорость и способность поражать как морские, так и наземные цели, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».

Отмечается, что бомбардировщик способен нести 12 образцов вооружения, в частности, ракеты для поражения наземных и надводных целей, а также управляемые и кассетные авиационные бомбы. Особо отмечается способность судна выполнять в полете маневр «Кобра» — резко сбрасывать скорость, чтобы «избавиться от хвоста» в виде истребителя противника, а также обмануть радиолокационные системы (РЛС), отслеживающие движущиеся объекты.

Также, по мнению китайских специалистов, Су-34 отличается выгодной конструкцией и носом в виде «утиного клюва». Это позволяет разместить на судне более эффективную РЛС с действием на большем расстоянии.

Су-34 относится к истребителям категории 4+. Он предназначен для поражения объектов на земле, воде и воздухе. Ввиду высоких боевых качеств бомбардировщик может на равных вести маневренный воздушный бой с любым существующем истребителем.

Ранее были опубликованы кадры дозаправки Су-34, снятые из кабины самолета во время отработки этого маневра экипажами судна из Волгоградской и Ростовской областей. Дозаправка проводилась на высоте в шесть тысяч метров, а дистанция между самолетами составляла 20 метров.

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