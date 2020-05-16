Су-57 станет беспилотным

Российский перспективный истребитель Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим полета, передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50. Летчик находится в кабине во время полета, но только контролирует выполнение всех функций», — сказал собеседник агентства.

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В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным образцом Су-57. Тогда же в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

В сентябре 2019 года Минобороны России показало ролик совместного полета истребителя Су-57 и беспилотника «Охотник».

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