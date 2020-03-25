Су-57 получит «разведчика-убийцу»

Истребители Су-57 получат возможность управления сверхдальними беспилотными летательными аппаратами «Альтиус», которые смогут применяться не только для разведки и целеуказания, но и для нанесения ударов по позициям противников, пишут «Известия», ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе.

Данный дрон газета называет беспилотным «разведчиком-убийцей». По данным издания, «Альтиус» получит элементы искусственного интеллекта, которые позволят дрону без участия человека обходить системы противовоздушной обороны противника, уничтожать необходимые цели и «невредимым возвращаться на базу».

В сентябре 2019 года Минобороны России показало ролик совместного полета истребителя Су-57 и беспилотника «Охотник».

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В августе 2019 года военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что «Альтиусы» станут российским ответом на американские стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk, совершающие регулярные полеты возле Крыма.

Тогда же Минобороны России представило видео первого полета беспилотника «Альтиус-У».

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