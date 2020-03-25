Наука и техника
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
Названа дата последней встречи Елизаветы II с заразившимся коронавирусом сыном
Нефть обвалилась
Хавьер Бардем поддержал Джонни Деппа и указал на токсичность Эмбер Херд
Президент Бразилии выступил против карантина
Число пассажиров московского метро сократилось почти вдвое 
Украинские политики заразились коронавирусом в ресторанах Куршевеля
Назван способ избежать итальянского сценария по коронавирусу в России
Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса
Шойгу сообщил о способах проникновения «оппозиции» на военные объекты России
Новости партнеров

Су-57 получит «разведчика-убийцу»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Истребители Су-57 получат возможность управления сверхдальними беспилотными летательными аппаратами «Альтиус», которые смогут применяться не только для разведки и целеуказания, но и для нанесения ударов по позициям противников, пишут «Известия», ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе.

Данный дрон газета называет беспилотным «разведчиком-убийцей». По данным издания, «Альтиус» получит элементы искусственного интеллекта, которые позволят дрону без участия человека обходить системы противовоздушной обороны противника, уничтожать необходимые цели и «невредимым возвращаться на базу».

В сентябре 2019 года Минобороны России показало ролик совместного полета истребителя Су-57 и беспилотника «Охотник».

В августе 2019 года военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что «Альтиусы» станут российским ответом на американские стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk, совершающие регулярные полеты возле Крыма.

Тогда же Минобороны России представило видео первого полета беспилотника «Альтиус-У».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ударный беспризорник: российский дрон научат воевать самостоятельно
Российские «Альтиусы» захотели направить к границам США
Российский аналог RQ-4 Global Hawk впервые полетел
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0124 марта
Во время пандемии «испанки» кондуктор в трамвае не пускает в салон пассажиров без защитных масок. Сиэтл, США, 1918 год

«Закончилось это плохо»

Как смертельные эпидемии меняли историю человечества
13:22Сегодня

«Циркон» ускорят

12:20Сегодня

Названы усиливающие коронавирус лекарства

11:24Сегодня

Су-57 полетали «вне законов физики»

Наука и техникаПартнерский материал

«Главная проблема — это отсутствие мозга»

Что будет, когда роботы станут слишком умными, и нужно ли человечеству их бояться
10:11Сегодня

Xiaomi представила нового «убийцу флагманов»

09:29Сегодня

Раскрыт секрет сохранения молодости

08:19Сегодня

Раскрыты последствия заражения коронавирусом

Наука и техника00:0715 марта

Фантомные боли

Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года
06:42Сегодня

Российский «Циркон» оказался неточным

05:55Сегодня

Ученые создали экспресс-тест на коронавирус

04:51Сегодня

Установлена связь между коронавирусом и гипертонией

Россия
Коронавирус изменит правила поступления в российские вузы
«Это время, когда нужно подготовиться к жизни после кризиса»
Как перестать паниковать из-за коронавируса и защитить людей вокруг: объясняет Андрей Курпатов
Губернаторам пообещали строгое наказание за недостатки в борьбе с коронавирусом
Мощнее коронавируса
 
В России заявили о находящейся под контролем ситуации с коронавирусом
«Гречка всем понятна и для большинства людей вкусна»
 
Новые случаи коронавируса нашли в 20 регионах России
Все материалы
Мир
В «зоне Путина — Эрдогана» в Сирии начались бедствия
Индийская полиция палками загнала людей на карантин
У Сандерса обнаружили перспективы в президентской гонке на фоне коронавируса
Нарушителям карантина в Италии будет грозить пять лет тюрьмы
Посткарантинный мир
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине депутаты из-за коронавируса провели заседание горсовета во дворе
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Грузинская церковь назвала преступлением запрет посещать храм из-за коронавируса
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Коронавирус помешал переговорам Украины с Донбассом
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
По всей Украине введут режим ЧС из-за коронавируса
Все материалы
Экономика
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
Рокетбанк прекратит существование
Банк России сохранил ключевую ставку
ЦБ не решился обвалить рубль. Поможет ли это экономике?
Газпромбанк усилил меры безопасности в связи с коронавирусом
Уступите дороги
Коронавирус и цены на нефть ударили по российской экономике. Что поможет избежать сильного кризиса?
Накопительный потенциал простых россиян упал до минимума за пять лет
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками
Россияне стали чаще оформлять лицензию на огнестрельное оружие
ФСБ рассекретила методы работы фашистов в годы Великой Отечественной войны
Российские чиновники решили сэкономить и отдали миллионы банкроту
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Третья страна отказалась от Олимпиады
Петтер Нортуг«На холодильнике постер с Путиным на коне»
Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
СМИ сообщили о переносе Олимпийских игр
Эрин Олдрич«Было больно, и я просто закрыла глаза»
В США легкоатлеток принуждали к сексу в обмен на место в сборной. Это продолжалось годами
Нурмагомедов обратился к организаторам боя с Фергюсоном
Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
УЕФА потеряет сотни миллионов евро
Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу
Все материалы
Культура
Домогаров вновь со скандалом ушел из театра
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Американский драматург умер от коронавируса
Все там будем
Кризисы, болезни и свободная любовь: как сто лет назад предсказали беды современности
Вернувшийся из «психушки» рэпер Джиган нарушил карантин и устроил вечеринку
Звездная болезнь
Том Хэнкс, Харви Вайнштейн и Пласидо Доминго: кто из звезд заразился коронавирусом
Потерявший обоняние участник Radiohead остался без теста на коронавирус
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников назвал возможные лекарства от коронавируса
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Галкин высмеял английский Ивлеевой
Реквием по мечте
Коронавирус добил журнал Playboy. Откровенные обложки, которые мы больше не увидим
Доктор Комаровский объяснил положительное влияние коронавируса на экологию
Какая нелепая смерть
Как люди калечат себя и идут на смертельный риск ради популярности в TikTok
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
Все материалы
Ценности
Фанатов поразил архивный снимок матери Кейт Миддлтон
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Весившая центнер девушка похудела на 30 килограммов из-за отмененного свидания
Во внешнем виде Кейт Миддлтон разглядели героиню «Секса в большом городе»
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Коронавирус на полгода разлучил врача с больным раком сыном
Заразившаяся коронавирусом девушка раскрыла пугающую правду о симптомах болезни
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
Поросенок со слоновьим хоботом родился в Китае
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Названо смертельно опасное для лечения коронавируса лекарство
Лана и Стивен«Не позволяйте обмануть вас»
Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
Все материалы
В России начались продажи обновленного Mitsubishi ASX
Land Rover Defender 110
Знакомимся, возможно, с самым важным автомобилем в истории Land Rover
Бренд Datsun уходит с нескольких рынков, но не из России
Автомобили, ставшие арт-объектами
Теперь не важно, могут ли они ездить: это не машины, а произведения искусства
Новый Hyundai Tucson лишат рычага коробки передач
Cadillac XT6: кандидат против всех
Новое лицо среди больших кроссоверов: стоит ли своих денег «американец»?
Сборку Peugeot, Citroen и Opel в России приостановят из-за коронавируса
Все материалы
Дом
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Названа средняя стоимость квартиры в Крыму
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российского ветерана упрекнули в «лишних» 40 сантиметрах квартиры
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Туле стартовал масштабный дорожный ремонт
Российских медиков начали поощрять за лечение пациентов с коронавирусом
В Бурятии проведут масштабный ремонт культурных учреждений
Все материалы