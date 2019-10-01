Су-57 лишат оружия

Совместное использование истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» позволит сократить номенклатуру вооружений первого, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.

По его мнению, большим достоинством беспилотника является «способность нести тяжелую боевую нагрузку и любые авиационные боеприпасы на тысячи километров», вследствие чего «беспилотных ведомых можно будет использовать для наращивания ударных возможностей пилотируемых самолетов» и «целеуказания друг для друга».

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«При этом боевую нагрузку истребителя можно облегчить и ограничить ракетами для воздушного боя, что придаст ему возможность защитить ударный беспилотник», — замечает специалист.

Эксперт пишет, что БПЛА будут особенно полезны «для действий в опасных условиях, куда посылать человека нежелательно», например, «вскрытия развитой системы ПВО [противовоздушной обороны] противника перед входом в нее пилотируемых самолетов или разведки и поражении хорошо защищенных целей». «Группа из нескольких беспилотников, находящихся в постоянном контакте с истребителем, может эффективно контролировать намного больше воздушного и водного пространства, чем одиночный самолет», — уверен Лавров.

В сентябре Минобороны России впервые опубликовало ролик совместного полета Су-57 и С-70 «Охотник».

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