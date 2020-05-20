Мужчина преодолел почти тысячу километров ради новой стрижки в разгар пандемии

Житель Вашингтона преодолел путь в 600 миль (почти тысяча километров) ради стрижки в разгар пандемии коронавируса в США. Об этом сообщает New York Post.

28-летний Джей Фарр (J Farr) решил поехать в другой штат после того, как увидел в соцсетях публикацию одного из друзей. На своей странице последний сообщил, что недавно смог подстричься в парикмахерской Калифорнии, в то время как большая часть такого рода заведений в стране закрыта.

Узнав о работающем барбершопе Butte House в городе Юба-Сити, недалеко от Сакраменто, Фарр отправился за новой прической. По словам мужчины, до вспышки инфекции он корректировал свою стрижку несколько раз в месяц.

«Я сидел в изоляции последние три месяца и это первый раз, когда у меня появилась возможность пообщаться с другими людьми. Приятно осознавать, что в мире еще остались те, кто не выходит из дома в страхе заразиться, когда бояться уже особо нечего», — поделился ощущениями американец. Он добавил, что в тот день ему удалось получить именно ту стрижку, о которой он мечтал.

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Владелец барбершопа Уэс Херифорд (Wes Heryford) в свою очередь отметил, что в его салон часто заходят как местные жители, так и клиенты, приехавшие издалека. По его словам, в нынешних условиях людям не составляет проблемы потратить несколько часов на дорогу ради парикмахерских услуг.

В мае первый министр Шотландии Никола Стерджен сделала себе стрижку и окрашивание в домашних условиях. Она созвонилась со своей личной стилисткой по видеосвязи, а затем под ее руководством самостоятельно подстригла и покрасила волосы. Результат процедуры стилистка Стерджен показала на фото.

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