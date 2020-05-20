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Описан самый популярный способ провести отпуск после пандемии коронавируса

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Самым популярным способом провести отпуск после пандемии коронавируса может стать кемпинг. Такую информацию публикует Daily Express.

Так, по мнению представителей некоторых кемпинговых компаний, люди захотят чаще отдыхать в палатках, поскольку это безопасно. «В большинстве кемпингов между площадками есть большие пространства, поэтому применение социального дистанцирования не является для нас проблемой», — пояснил владелец сервиса по бронированию Cool Camping Джонатан Найт (Jonathan Knight).

Он также добавил, что туристы стали приобретать места в кемпингах активнее, чем в прошлом году. Например, по его заверениям уже сделано много бронирований на июль, август и сентябрь.

Кроме того, как отмечает издание, для жителей некоторых государств кемпинг может стать самым удобным способом путешествовать внутри страны, поскольку власти планируют введение обязательного 14-дневного карантина по прибытии из-за границы.

Ранее в мае эксперты предсказали рост цен на путешествия по всему миру после спада пандемии коронавируса и снятия введенных на ее фоне ограничений. Предполагается, что общая стоимость поездки на одного человека вырастет в среднем примерно на 1000 фунтов стерлингов (88,6 тысячи рублей).

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