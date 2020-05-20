Описан самый популярный способ провести отпуск после пандемии коронавируса

Самым популярным способом провести отпуск после пандемии коронавируса может стать кемпинг. Такую информацию публикует Daily Express.

Так, по мнению представителей некоторых кемпинговых компаний, люди захотят чаще отдыхать в палатках, поскольку это безопасно. «В большинстве кемпингов между площадками есть большие пространства, поэтому применение социального дистанцирования не является для нас проблемой», — пояснил владелец сервиса по бронированию Cool Camping Джонатан Найт (Jonathan Knight).

Он также добавил, что туристы стали приобретать места в кемпингах активнее, чем в прошлом году. Например, по его заверениям уже сделано много бронирований на июль, август и сентябрь.

Кроме того, как отмечает издание, для жителей некоторых государств кемпинг может стать самым удобным способом путешествовать внутри страны, поскольку власти планируют введение обязательного 14-дневного карантина по прибытии из-за границы.

Ранее в мае эксперты предсказали рост цен на путешествия по всему миру после спада пандемии коронавируса и снятия введенных на ее фоне ограничений. Предполагается, что общая стоимость поездки на одного человека вырастет в среднем примерно на 1000 фунтов стерлингов (88,6 тысячи рублей).

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