Раскрыты будущие изменения в авиаперелетах после пандемии коронавируса

В будущем туристы могут столкнуться с более частыми задержками рейсов, а также другими жесткими ограничениями при путешествиях на самолетах. Перечень возможных изменений в авиаперелетах после пандемии коронавируса раскрыло издание Daily Mail.

Так, согласно комментариям представителя перевозчика Delta Билла Ленча (Bill Lentsch), чтобы предотвратить распространение вирусов, авиакомпаниям придется прибегнуть к дополнительной дезинфекции лайнеров после каждого полета. По его словам, это может привести к серьезным задержкам.

Кроме того, изменения могут коснуться и порядка размещения туристов в самолете. Например, в авиалинии Air France планируют в будущем сначала пускать на борт пассажиров на места в хвостовой части салона, а затем клиентов бизнес-класса. Такие меры примут во избежание скопления людей и очередей возле выхода на посадку.

В свою очередь директор компании Frontier Airlines предположил, что теперь пилоты будут разворачивать лайнеры и изменять маршрут следования в случае, если кто-либо из пассажиров откажется надевать респираторную маску во время полета.

Ранее в мае стало известно, что бортовые журналы, предоставляемые пассажирам для чтения во время полета, могут исчезнуть из самолетов во время пандемии коронавируса. Туристы могут лишиться любимого досуга на борту в связи с мерами безопасности, принимаемыми перевозчиками.

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