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Открывшиеся в карантин церкви в США вновь закрылись из-за вспышки коронавируса

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Фото: Spencer Platt / Getty Images

Две церкви на юге США, открывшиеся с разрешения властей после карантина, вновь закрылись по причине вспышки коронавируса. Об этом сообщает Newsweek.

Таким образом пострадали по меньшей мере два прихода — баптистская церковь в городе Рингольд в Джорджии и католическая в Хьюстоне, штат Техас. Сообщается, что обе церкви следовали правилам, на которых им разрешили возобновить службы: прихожане использовали средства личной защиты и сидели на расстоянии друг от друга.

В обоих случаях, однако, встречи верующих привели к вспышкам коронавирусной инфекции: в Джорджии заразилось «неизвестное число семей», а в Техасе вирус подтвердился у пяти священнослужителей. Там к тому же скончался глава церкви, пастор Доннел Киршнер. С середины мая оба религиозных учреждения решили снова прекратить богослужения.

Издание уточняет, что многие церкви в США изначально протестовали против ограничительных мер в связи с пандемией: их сочли нарушением права граждан на религиозную свободу.

В конце апреля сообщалось о подобном случае на Украине: в Тернополе священник, вопреки предписаниям властей проводивший службы на дому, подхватил коронавирусную инфекцию и скончался.

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