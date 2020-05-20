Зеленский заявил о российских войсках в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии российских войск в Донбассе. Пресс-конференция главы государства транслируется на YouTube.

Зеленского спросили, почему он не называет противников украинских сил на Донбассе российскими военными и есть ли там, по его мнению, войска РФ. «Они там разные. Там есть россияне, там есть украинцы, которые взяли паспорта и теперь они граждане России, потому что там была паспортизация», — ответил президент.

Он отметил, что если российские паспорта берут гражданские лица из-за трудных жизненных условий — «бог с ним». Но боевики, которые стреляют в украинцев, тоже уже стали гражданами РФ, подчеркнул Зеленский. По его словам, есть много доказательств участия в конфликте Москвы — в частности, «российской десантуры».

«Нет смысла повторять это каждый раз. Нет никакой зрады от президента Украины, — подчеркнул Зеленский. — Там все есть: и российские войска, и российские граждане».

Ранее Зеленский заявил о неизбежности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

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