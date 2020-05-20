Собянин назвал ежедневное число тяжелобольных с коронавирусом в Москве

Ежедневное число поступающих в больницы Москвы тяжелобольных пациентов с коронавирусом составляет около тысячи. Такую цифру назвал мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции, передает агентство «Москва».

Собянин также сказал, что в городе снизилась госпитализация и нагрузка на систему здравоохранения постепенно начала снижаться.

Ранее мэр Москвы заявил, что власти ожидали огромного роста заболеваемости и госпитализации тяжелобольных с коронавирусом. Три-четыре недели назад допускалось, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством пациентов. Собянин добавил, что этого удалось избежать, потому что часть москвичей ответственно отнеслась к введенным ограничениям.

19 мая Собянин сообщил, что в больницах Москвы находится 18 тысяч тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Он заявил, что говорить о победе над инфекцией «безответственно», передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

За последние сутки в Москве зафиксировали 2699 новых случав коронавируса. Всего в столице 152 306 заразившихся, за весь период выздоровели 36 936 человек, умерли 1726.

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