Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу

Столичные власти ожидали огромного роста заболеваемости и госпитализации тяжелобольных с коронавирусом в случае негативного развития эпидемиологической ситуации. Об этом несбывшемся прогнозе мэр Москвы Сергей Собянин сказал в эфире телепрограммы «60 минут» на канале «Россия 1». Трансляция велась в YouTube.

По словам градоначальника, три-четыре недели назад в мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных, и произойдет гуманитарная катастрофа. «И это огромный был стресс — предвидя такое будущее, просчитывать его, готовиться. Это, конечно, ужасный прогноз был», — сказал Собянин.

Он добавил, что такого сценария удалось избежать благодаря действиям москвичей, которые ответственно подошли к введенным ограничениям.

Мэр отметил, что говорить о победе над новым вирусом сейчас безответственно, и сильно ослаблять режим пока нельзя, потому что горожане еще находятся в зоне большого риска.

Согласно программе Роспотребнадзора, ограничения будут отменяться в три этапа. Сначала гражданам разрешат гулять с детьми и заниматься спортом на улице, потом начнут работу образовательные учреждения и магазины. Парки и скверы откроются в последнюю очередь.

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