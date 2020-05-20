Названо число потерявших работу россиян

Названо число россиян, ставших безработными за время действия режима нерабочих дней из-за коронавируса. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации, ее слова приводит газета «Ведомости».

По ее данным, число безработных выросло на 29 процентов — до 1,66 миллиона человек. Ранее в Минтруде говорили, что число безработных в стране может вырасти в полтора раза — до 2,5 миллиона человек. «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы выше», — уверен глава ведомства Антон Котяков. По его словам, предпосылок для социального взрыва сейчас нет. В целом ситуацию на рынке труда министр назвал напряженной, но не критической.

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По состоянию на конец апреля в стране было 950 тысяч безработных, согласно официальным данным. При этом реальная ситуация на рынке труда отражается не в полной мере, так как из-за COVID-19 по всей стране действовал режим нерабочих дней. По распоряжению президента, режим перестал действовать с 12 мая, однако принимать решения о снятии ограничений должны главы регионов.

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