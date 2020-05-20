Путин поручил направить Дагестану средства для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую помощь. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

В республику направят средства за счет федерального бюджета.

Министерству здравоохранения глава государства поручил разработать план мероприятий по преодолению сложившейся эпидемиологической ситуации. В том числе обеспечить дагестанские медучреждения кадрами, оборудованием, лекарствами, средствами индивидуальной защиты.

Роспотребнадзору поручено постоянно мониторить ситуацию с коронавирусом в Дагестане и разработать рекомендации по противодействию распространению инфекции.

В понедельник, 18 мая, Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует срочных мер. После совещания с руководством республики он поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в регионе, а Минобороны — оперативно развернуть в республике строительство модульного центра для пациентов с COVID–19.

По данным на 20 мая в Дагестане выявлено 3643 случая заражения коронавирусом, 36 человек умерли. Муфтий республики Ахмад Абдулаев ранее рассказал, что в республике умерли около 50 врачей, работавших во время пандемии.

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