На авиабазе ВМС США произошла стрельба

Стрельба произошла на авиабазе Военно-морских сил США в Техасе. Об этом сообщается на странице военного аэродрома в Facebook.

Корпус сейчас заблокирован. На месте работает полиция. По разным данным, стрелок нейтрализован. Один сотрудник сил безопасности получил ранение.

Подробности и личность стрелка устанавливаются.

6 декабря 2019 года на авиабазе США в Пенсаколе началась стрельба, ее устроил саудовский студент Мухаммад аш-Шамрани. В результате погибли три человека — 23-летний выпускник Военно-морской академии США Джошуа Уотсон, 19-летний курсант Мухаммед Хайтхэм и моряк-курсант Кэмерон Уолтерс, которому был 21 год. База в Пенсаколе, которая находится недалеко от границы штатов Флорида и Алабама, является крупным учебным полигоном ВМС США.

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