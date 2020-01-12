Из США вышлют саудовских военнослужащих за связи с экстремистами

Американские власти заявили о намерении выслать из страны более десятка военнослужащих Саудовской Аравии, проходящих в стране боевую подготовку. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает CNN.

Такое решение связано со стрельбой, которую саудовский солдат Мухаммед аш-Шамрани открыл 6 декабря прошлого года во Флориде.

Власти США проверили всех 850 солдат саудовской армии, проходящих в Штатах военную подготовку, и приняли решение выслать более 10 из них. Их подозревают в связях с экстремистскими организациями. В то же время уточняется, что никого из них не считают возможным сообщником аш-Шамрани.

6 декабря 2019-го лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани устроил стрельбу на авиабазе Военно-морских сил США в штате Флорида. В результате погибли три человека. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что король Саудовской Аравии окажет им помощь.

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