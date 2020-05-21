Российские автошколы оказались под угрозой исчезновения из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и ограничений, введенных в стране для того, чтобы побороть инфекцию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение представителей профильных ассоциаций к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По данным Госавтоинспекции, в России действует более 6,7 тысячи автошкол. Представители отрасли предупреждают, что из-за отсутствия притока студентов могут закрыться около 90 процентов таких учреждений. «Без оперативного принятия мер отрасль подготовки водителей неминуемо будет разрушена, а ее восстановление потребует много времени и средств», — сказал глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

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Представители отрасли просят у российского правительства экономической поддержки в виде компенсации расходов на аренду помещений и земельных участков (только 10 процентов компаний имеют помещения и участки в собственности). Кроме того, представители отрасли просят внести автошколы в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Работа автошкол оказалась под временным запретом из-за пандемии в марте 2020 года. С 12 мая в России отменили всеобщий режим нерабочих дней и начали постепенно выводить экономику из простоя. На первом этапе снятия ограничений возобновят работу предприятия сферы услуг, на втором этапе отдельные образовательные организаций, а на третьем — все остальные. Автошколы относятся к организациям, которые оказывают платные образовательные услуги. Представители отрасли просят придать им статус организаций сферы услуг, чтобы вернуться к работе на первом этапе снятия ограничений.

В Минэкономразвития сообщили, что специальных мер поддержки для автошкол не планируется. Однако в ведомстве отметили, что при статусе социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) те смогут претендовать на помощь государства (например, на продление сроков уплаты налогов и социальных взносов, на льготные кредиты, на отсрочку уплаты арендных платежей). Представители отрасли, в свою очередь, отмечают, что попасть в реестр таких организаций очень сложно.

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