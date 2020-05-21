В МОК назвали условие для отмены Олимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал условие для отмены Олимпийских игр, которые должны пройти в Токио летом 2021 года. Его слова приводит BBC.

По мнению Баха, от проведения Игр придется отказаться, если их не удастся провести летом следующего года. Президент МОК подчеркнул, что в случае, если Олимпиада все-таки состоится, это будет уникальное событие, символизирующее единение мира в борьбе с пандемией коронавируса.

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Кроме того, Бах заметил, что проводить Игры без зрителей — это то, чего организации не хотелось бы делать.

24 марта стало известно, что Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Идея отложить старт соревнований принадлежит правительству страны-организатора.

В конце апреля отмену Олимпиады допустили и в Японии. Председатель организационного комитета Есиро Мори заявил, что соревнования нельзя будет провести, если пандемия коронавируса не будет взята под контроль.

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