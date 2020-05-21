Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии: профориентационное тестирование для определения подходящей деятельности запустила в сети «Россия — страна возможностей». Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Тест состоит из 24 блоков (по числу отраслей), каждый из которых позволяет определить, насколько конкретное направление подходит для пользователя.

«Вопросы в блоках идут непоследовательно — это сделано для более беспристрастного и корректного результата. По итогам тестирования участник получит рекомендации и ссылки на списки профессий из соответствующего каталога платформы», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, сейчас в каталоге содержится 108 профессий, но к концу года их количество будет достигать 450-500. По итогам теста пользователь получает расширенный отчет о соответствии с каждой отраслью и профессией. Кроме того, на сайте доступно подробное описание каждой профессии, говорится в сообщении.

Также на платформе доступны онлайн-курсы по основам лидерства, бизнес-аналитики и системного мышления, по постановке целей, управлению проектами, тайм-менеджмент.

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