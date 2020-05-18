Названы профессии с выросшими во время пандемии зарплатами

Зарплаты ряда специалистов значительно выросли во время пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта hh.ru.

По данным издания, представители определенных профессий стали зарабатывать намного больше: некоторые профессионалы увеличили свои доходы в несколько раз.

В частности, работодатели готовы предложить вдове большую зарплату, чем в феврале, упаковщикам (62 тысячи рублей). Спросом также пользуются услуги поваров, чей заработок вырос на 90 процентов до 68,4 тысячи рублей, и разнорабочих, которые стали получать на 60 процентов больше (51,7 тысячи рублей).

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Увеличились доходы представителей таких профессий, как слесарь-ремонтник, комплектовщик, укладчик-комплектовщик и грузчик.

Растет не только средняя зарплата работников данных сфер, но и число вакансий. На услуги упаковщиков в апреле этого года спрос вырос в 17 раз.

При этом зарплаты медицинских работников не так сильно выросли, а по целому ряду специальностей даже снизились. Ставки увеличились для врачей функциональной диагностики, офтальмологов и анастазеологов-реаниматологов.

Средняя зарплата, которую предлагают работодатели, в апреле превысила 45 тысяч рублей. Конкурс на одну вакансию составил восемь человек.

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