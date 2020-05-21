В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом

Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получен положительный результат на коронавирус.

Оперативный штаб напоминает всем жителям столицы о необходимости соблюдения режима самоизоляции вне зависимости от возраста.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 152 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в городе 1726 человек скончались в результате пандемии, 36 936 пациентов вылечились.

В предыдущие сутки сообщалось о смерти 75 пациентов с вирусом.

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