В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

Еще 75 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех умерших была подтверждена пневмония и получен положительный тест на наличие инфекции. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столице достигло 1726 человек.

В предыдущие сутки сообщалось о смерти 77 пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в Москве насчитывается более 149 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились 31,4 тысячи. Всего в России выявлено более 299 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!