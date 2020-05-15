В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве умерли еще 74 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они имели положительный результат тестов на коронавирус. Возраст погибших не уточняется. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 1432.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4748 случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 10 598. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 262 тысячи, 58 226 человек вылечились, 2418 — скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона зараженных. Более 300 тысяч человек умерли, более 1,6 миллиона излечились.

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