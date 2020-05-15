Число умерших россиян с коронавирусом превысило 2400

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2418, за последние сутки зафиксировано 113 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 15 мая.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 58 226 человек.

Ранее в пятницу стало известно о первом случае повторного заражения коронавирусом в России. Инцидент произошел в Бурятии.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 мая превысило 4,44 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 95,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 302 тысяч пациентов, более 1,58 миллиона человек выздоровели.

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