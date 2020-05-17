В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех погибших была подтверждена пневмония, также все пациенты имели положительный результат тестов на коронавирус. Возраст умерших не уточняется. Так, общее число жертв коронавируса в столице достигло 1580.

Ранее 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала нормальное число зараженных коронавирусом в сутки. Отвечая на вопрос о том, сколько инфицированных должны регистрировать в сутки, чтобы все было нормально, Попова сказала: «Ноль».

В России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. Так, за последние сутки было выявлено 9709 новых инфицированных. При этом скончались 94 пациента с подтвержденным вирусом, вылечились — 4940.

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