Названо условие для отказа от ужесточения ограничительных мер в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором власти не будут ужесточать ограничительные меры. Об этом она рассказала в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

По ее словам, их не будут ужесточать, если люди научатся соблюдать правила. В частности, для снижения рисков распространения COVID-19 их нужно соблюдать и летом, и в жару.

Кроме того, Попова отмечает, что люди должны соблюдать масочный режим и носить средства индивидуальной защиты во всех общественных местах, транспорте и на рабочем месте, если человек вынужден на нее ходить.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса. По ее словам, стабилизация отмечается по всей стране.

За последние сутки в России выявлено 9709 зараженных коронавирусом. Второй день подряд в стране фиксируется меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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