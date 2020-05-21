Тутберидзе вернется из США в Россию

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе планирует вернуться из США в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, Тутберидзе занимается вопросом возвращения на родину. Она должна в ближайшее время прилететь из Детройта, где живет ее дочь, в Москву.

15 мая хореограф Виктор Адоньев, работавший в группе Тутберидзе, объяснил отъезд тренера в США во время пандемии коронавируса. По его словам, Тутберидзе не хотела оставлять дочь одну в Штатах.

Дэвис родилась в США, но выступает за сборную России. Она называла Штаты любимой страной и рассуждала о преимуществах жизни там. С прошлого сезона Дэвис вместе с партнером Глебом Смолкиным работает в группе Игоря Шпильбанда.

Этери Тутберидзе — тренер по фигурному катанию. Ее воспитанница Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой на Играх 2018 года в Пхенчхане. Другие фигуристки из группы тренера выигрывали чемпионаты мира и Европы.

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