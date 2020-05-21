В IIHF отреагировали на информацию о переносе ЧМ по хоккею из России в Швейцарию

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отреагировал на информацию о переносе чемпионата мира по хоккею 2023 года из России в Швейцарию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее финская газета Iltalehti сообщила о желании Швейцарии забрать у России ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге из-за задержки со строительством в городе новой арены. Фазель заявил, что пока организация не планирует менять место проведения турнира, но отметил, что «может произойти что угодно».

Президент IIHF добавил, что рассматривался вариант со сдвигом турнира на год, чтобы ЧМ-2021 прошел в Швейцарии, однако ситуация изменилась. «Слишком много вопросов пришлось бы согласовывать и решать швейцарской стороне», — объяснил Фазель.

Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, но в марте стало известно, что турнир не состоится из-за пандемии коронавируса.

Действующим чемпионом мира является команда Финляндии. Сборная России на последнем первенстве стала бронзовым призером.

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